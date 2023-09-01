一名30歲處男想嘗試性愛的滋味，日前花1萬元找了「茶妹」解決生理需求，結束後開心回家慶祝破處，沒想到一個禮拜後下體開始發癢、紅腫，他嚇得直喊「後悔了」。

一名男網友在《Dcard》發文表示，目前快30歲的他已經單身8年，從來沒有過性行為，一直好奇是什麼感覺；日前上網找茶室資訊，花1萬元挑到不錯的茶妹，由於沒有經驗，整個過程都由茶妹帶領，雖然他一度被對方私處的味道嚇到，不過最後仍順利完成。

原PO結束後開心回家慶祝破處，沒想到一個禮拜過後，下體開始出現搔癢、紅腫症狀，嚇得直問「要不要去看醫生，如果檢查出什麼…我後悔嫖妓了！」

網友看了都傻眼「處男就該做好處男能做的事情，要有自知之明」、「我沒嫖過都知道茶妹要戴套、不能舔，不是常識嗎」、「做愛不戴套，感染科報到」、「我以為對方都會先拿出無性病診斷證明欸」。也有網友勸「趕快去檢查驗血，你中獎機會非常高」、「先去看泌尿科，然後據實以告，詢問醫生需不需要去看感染科。」