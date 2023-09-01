小編今（1）日精選5件不可不知的國內外財經大事。輝達（NVIDIA）受美國晶片禁令影響，高階AI GPU晶片出往中東部分國家將受到管制，雖然輝達表示，管制不會對業績造成立即影響，台廠供應鏈也認為初判影響微乎其微，但以過去禁止輸陸慣例來看，可能再掀另一波預先搶貨動作。

【1】下一波晶片搶購潮 蠢蠢欲動

供應鏈業者表示，即使中東出口AI晶片的管制禁令進一步落實，當地客戶仍將以如A800、L40S等階的AI伺服器作為替代品，加上無法預期美方會否進一步擴大晶片品項的管制範圍，甚至可能引發另一波搶購囤貨效應。

【2】美祭新管制緯穎AI大單恐受阻

美國政府繼去年禁止輝達（NVIDIA）、超微（AMD）出口高階AI晶片至中國及俄羅斯後，近日禁令再擴及中東部分國家，要求必須額外申請許可。業者指出，這次中東管制，恐痛擊高達40億美元（約新台幣1,200億元）AI伺服器訂單，中東訂單概念股緯穎、奇鋐、勤誠及光寶科屏息以待，L40S GPU概念股華碩、廣達、仁寶等可望迎來轉單潮。

【3】台幣連五貶 8月下殺4.24角

主要亞幣8月集體走貶，人民幣表現疲弱，新台幣兌美元貶勢也較7月擴大，8月一舉下殺4.24角，幅度達1.33％，創今年2月以來最大貶幅，月線連五黑，累計近五個月新台幣已重貶1.4元，貶幅達4.39％。

【4】美7月核心PCE年增4.2％ 市場估9月不升息

美國7月個人支出大增0.8％，顯示經濟成長放緩未影響民眾花錢意願，而美國聯準會（Fed）偏好參考的通膨指標─7月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率雖略升至4.2％，但與一年前的7％高點相比已大幅回落，通膨整體降溫趨勢不變，令市場更確信美國聯準會（Fed）9月例會將維持利率不變。

【5】急救房市 陸限貸限購大鬆綁

中國人民銀行、金融監管總局救房市火力全開！兩部委31日晚間宣布，將不再區分「限購」與「非限購」城市，將購房自備頭期款比例與房貸利率全面下調，已購房的民眾也可和銀行協商調降現有的房貸利率，等於全面讓利。大陸官方冀望此番添柴加薪，可點燃冷寂房市的熱情。