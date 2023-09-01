美國商務部公布，7月個人消費支出（PCE）價格指數年漲3.3%，符合預期。該指數被視為是聯準會偏好的通膨指標。排除波動較大的食品與能源價格後，7月核心PCE價格指數年漲4.2%，亦符合預期。

受此激勵，那斯達克指數連漲第5天並站上逾4周以來收盤新高，但仍將創下今年以來最大單月跌幅。

勞工部公布上周（截至8月26日）美國初次請領失業給付人數降至22.8萬人，少於市場預估的23.5萬人，削弱了市場的樂觀情緒。

根據芝商所FedWatch工具，操盤手押注聯準會9月暫停升息的機率仍為88.5%，押注11月仍將按兵不動的機率為51%。

周四收盤，道瓊指數跌168.33點或0.48%，收34,721.91點。標普500指數跌7.21點或0.16%，收4,507.66點。那斯達克指數漲15.66點或0.11%，收14,034.97點。費城半導體指數漲27.01點或0.74%，收3,670.93點。

四大指數在8月都下跌，道瓊指數月跌2.4%。標普500指數月跌1.8%，那斯達克指數跌2.2%，兩指數月線均為今年2月以來首次收黑。費半指數月線跌4.94%。

標普500指數11大類股漲跌互見，非必需消費類股漲0.51%，表現最佳；其次為科技股漲0.37%。醫療類股跌1.21%、公用事業股跌1.03%，表現最疲弱。

美國10年期公債殖利率回落至4.09%，帶動主要成長股走高，亞馬遜上漲2.2%。

特斯拉漲0.46%，是標普500指數交投最熱絡的個股，成交值達277億美元。

Salesforce財報與展望意外強勁，股價勁揚3%，在道瓊指數成分股中漲幅最大。

台股ADR全跌，台積電跌1.28%，聯電跌1.38%，日月光跌2.03%，中華電信跌1.06%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌0.56%。中國製造業數據低迷不振，京東、百度在美掛牌股票分別下跌2.2%和1.6%。

市場關注焦點將轉向周五公布的非農業就業報告，盼能更清楚了解聯準會的利率走向。

在勞動節周末三天連假到來前，美股交投相對清淡，美國交易所交易量總計為102億股，過去20日均量為105億股。

標普500指數下跌與上漲股數比為1.8：1。

標普500指數有22檔成分股創新高、4檔創新低。那斯達克指數有71檔創新高、101檔創新低。