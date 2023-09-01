新竹市長高虹安遭檢舉在任職立委期間涉嫌詐領立委助理費，台北地檢署依貪汙罪日前依貪汙罪起訴高虹安及助理共5人，但她男友李忠庭涉案部分，檢方認定李男雖在2020年2月至2021年3月間，每月領有2萬餘元至5萬餘元不等的助理費，但因他確有實際從事助理工作，工作內容屬助理範疇，沒有詐領，貪汙罪嫌不足，不起訴李男，並依職權送台灣高檢署再議，台高檢審核後，認為再議無理由，今予以駁回，因此李男獲不起訴確定。

新竹市長高虹安去年遭告發擔任立委期間涉嫌詐領助理費，台北地檢署8月14日偵結，認定高女詐領46萬多元，依違反《貪汙治罪條例》起訴高女及助理共5人，當時擔任助理的高虹安男友李忠庭因罪嫌不足，獲不起訴處分。

依據北檢結案書類起出，李忠庭在2020年2月至2021年1月間同時身兼鴻海、永齡與高虹安辦公室工作，李男在鴻海負責AI大數據研究；不用打卡，在永齡負責健康大數據顧問，亦不用打卡；另據高虹安證稱，李男任職助理期間，主要是在辦公室內接電話、負責安排行程、管理辦公室機器人、安裝電子白板、選民服務、管理LINE和粉專，2021年3月離職。

另據高女助理們證稱，李男不常進辦公室，但有幫忙高虹安經營臉書和陪她同走行程，由於立委助理工作內容沒有明文規定，因此檢方難以認定李是人頭助理，既然有從事助理工作，領取助理費並無違法。

檢方認為，李忠庭雖於 109 年 2 月至 110 年 3 月間，每月領有2 萬餘元至 5 萬餘元不等之助理酬金，但因其確有實際從事助理工作，且工作內容核屬助理範疇，即難以其另有其他兼職，而認有詐領公費助理費用之犯行，應認其罪嫌不足，予處分不起訴。

檢方因李忠庭涉犯《貪汙治罪條例》不起訴，依法須依職權送二審檢察機關再議，因此將李忠庭不起訴部分，送台灣高檢署再議。台灣高檢署審核後，支持北檢不起訴理由，認為北檢職權再議無理由，依法駁回，因此李男獲不起訴處分確定。