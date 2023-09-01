台股今（1日）以16640.92點開出，小跌5點，權值股台積電下殺6元，觸及543元，緯穎因輝達晶片禁售中東的消息遭美國商務部否認，股價止跌反彈，漲45元，觸及1605元。

台股昨（31日）下跌85.31點，收在16634.51點，成交值為3474.23億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超33.93億。自營商賣超0.13億，投信買超22.48億，外資及陸資賣超56.28億。

美股四大指數漲跌不一，道瓊下跌168.33點（或0.48%）至34721.91點，那斯達克指數漲15.66點（或0.11%）至14034.97點，標普500指數7.21點（或0.16%）至4507.66點，費城半導體指數小漲27.01點（或0.74%）至3670.93點。

先前傳出美國商務部對輝達加嚴禁令，限制輝達與超微的晶片銷往中東，但美國商務部否認，稱未阻止企業向中東銷售晶片，目前此事狀況仍有待釐清，輝達周四股價小漲0.91美元（或0.18%）至493.55美元。