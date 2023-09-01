網紅帶貨的商機不容小覷！擁有破億粉絲的大陸直播主「瘋狂小楊哥」，最近被問到一個月發多少薪水給員工，他透露大約5千萬人民幣（約2.2億台幣），有的線上剪輯師光月薪就高達10、20萬人民幣（約 43萬至87萬台幣），而據資料顯示，瘋狂小楊哥去年繳了2億（約8.86億台幣）的稅金。

瘋狂小楊哥最近在直播中被問到其開的公司「三只羊」每月發給員工多少薪資，他先要大家猜猜看，聽到50萬人民幣這個數字，瘋狂小楊哥驚呼：「50萬、500萬（人民幣）都不夠養一些中高層，5000萬（人民幣）是差不多的。」

他進一步指出，公司線上剪輯師，有的薪水都10、20萬人民幣（約 43萬至87萬台幣），更有人兩個月領1、2百萬人民幣（438萬至877萬台幣）；消息一出，許多網友都被這個天價數字震撼到，紛紛留言：「現在的直播行業真的好賺錢」、「沒想到一個月發這麼多錢，驚到我了」、「天吶真的是太絕了啊！！好想去那裡上班啊！！」

瘋狂小楊哥本名張慶楊，來自安徽六安，畢業於合肥工業大學，「小楊哥」兄弟倆2016年在廣州尋找機會，但無功而返，當時坐在地鐵上眼神迷惘，如今7年過去，他們靠直播帶貨創辦公司，年紀輕輕就身價破百億人民幣，據陸媒報導，目前三隻羊集團員工400多人，商業版圖涉及文化傳媒、直播電商、創業投資、供應鏈管理、交通設施等。