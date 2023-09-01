現代人性觀念較以往開放，一名25歲的女網友詢問，身邊朋友不是有穩定交往的男朋友，就是已經結婚生子，少數單身的朋友也有固定砲友，反觀她沒有男友也沒有性經驗，讓她為此很自卑，也好奇都25歲了還是處女是不是很丟臉，引起網友討論。

一名女網友日前在Dcard上分享，她今年25歲，身邊朋友多有穩定交往的對象，甚至有好幾位大學同學都已結婚生子，少數維持單身的朋友也都有固砲，反觀她不僅沒有男友，甚至還是處女，讓她對此很自卑，也忍不住好奇25歲還是處女很丟臉嗎？

貼文引起網友討論，不少人認為自己的身體自己決定，沒有什麼丟不丟臉。「我快25歲了，也還是處，外加母胎單身，但我完全不覺得丟臉，有時候看到有關於性病的文章、新聞報導，不擔心自己會得病，因為從來沒有過性經驗」、「26歲處女路過，如果有人因為妳是處女，而用異樣眼光看待，這樣的人也不用浪費時間深交了」。

另有老司機則說，比起被渣男騙砲奪走第一次，還不如繼續當個處女好。只要自己快樂就可以，沒必要為了迎合大家而勉強自己。