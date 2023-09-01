全福生技112年度現金增資案提前於8月31日收足股款。本次現金增資以每股65元溢價發行22,500張，總計募集新台幣14.625億元資金全數到位，現金增資的最後繳款日原訂為9月4日。

林?董事長表示，全福生技這次能夠順利成功並提前四天完成14.625億台幣的募集，要特別感謝原股東及相關投資人對全福生技的信任與支持。本次募資金額實際認購意願超過30億台幣，達到預定募集目標的兩倍之多。由於本次增資原股東及員工認股比例超過七成，能提供特定人認購的額度極為有限，另外，本次募資提前募集完成，就是所有投資人與市場對公司營運與未來發展的認同與肯定。

全福生技表示，此輪募集所得資金將用於充實營運資金，將加速推動公司現有產品開發進度，並持續引進創新技術與產品，擴充公司現有產品線，讓公司逐步朝向企業永續經營的道路前進，此次現金增資的成功將為全福生技的發展帶來巨大支持與機會。