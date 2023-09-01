根據環球金融雜誌最新發布的央行總裁評比，楊金龍今年再次拿到A，也是他個人拿到的第四個A，同時為第二任期的首個A。完整的評比報告內容，將在9月該雜誌發布。

環球金融雜誌央行總裁評比標準類似美國學校學生評分制度，共有A至F等五級，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」，歷年來大多在8、9月發布。