根據環球金融雜誌最新發布的央行總裁評比，楊金龍今年再次拿到A，也是他個人拿到的第四個A，同時為第二任期的首個A。完整的評比報告內容，將在9月該雜誌發布。
環球金融雜誌央行總裁評比標準類似美國學校學生評分制度，共有A至F等五級，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」，歷年來大多在8、9月發布。
環球金融雜誌（Global Finance）公布2023全球主要國家央行總裁評比，我央行總裁楊金龍此次繼續獲得A肯定，為楊金龍總裁生涯第四個A，成為「4A總裁」。
根據環球金融雜誌最新發布的央行總裁評比，楊金龍今年再次拿到A，也是他個人拿到的第四個A，同時為第二任期的首個A。完整的評比報告內容，將在9月該雜誌發布。
環球金融雜誌央行總裁評比標準類似美國學校學生評分制度，共有A至F等五級，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」，歷年來大多在8、9月發布。
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