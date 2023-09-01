就是投資美債！瞄準美國FED即將結束升息循環，2024年美國FED即將降息趨勢，近期台灣投資人瘋美債ETF，國泰20年美債（00687B）8月單月規模增加94億元居冠，中信美國公債20年（00795B）月增52億元居次，整體台股9檔美債ETF的8月25日受益人數月增8.7萬人，美債ETF吸金及具有人氣。

台股的美債ETF有國泰20年美債、統一美債20年（00931B）、元大美債20年（00679B）、中信美國公債20年（00795B）、富邦美債20年（00696B）、群益25年美債（00764B）、永豐20年美公債（00857B）、復華20年美債（00768B）、凱基美債25+（00779B）等，統計8月以來規模增加292億元，總計達2,863億元。

近期台股美債ETF火熱的主因為美國聯準會主席鮑爾上周在全球央行年會上態度偏鴿派，強調會以經濟數據謹慎決定是否升息，或是維持利率不變，美債殖利率彈升至4.2％以上的高位，同時從FedWatch資訊顯示，年底前再升息1碼後，2024年聯準會展開降息循環仍為市場共識，因此投資人看好降息後的資本利得空間，樂觀看待美債市場未來表現，吸引投資人湧入美債ETT。

8月底規模及受益人數最多的是成立7年美債ETF-元大美債20年，規模及受益人數分別為1,062億元及17.34萬人。

成立6年的國泰20年美債8月底規模為428億元，月增94億元，榮登長天期美債ETF吸金王，受益人數達5.88萬人。

國泰20年美債ETF基金經理人江宇騰表示，債券本就是以資產配置為出發點，適合長期投資的產品，趁著低點進場布局、降低持有成本，是相當聰明的做法，不僅在降息訊號釋出前能安穩領息，未來亦有資本利得空間可期待，建議可在美國聯準會啟動降息前，採定期定額、分批布局。

永豐金證券「豐存股」推出以來備受市場存股族青睞，近期也跟上台灣投資人瘋美債ETF的投資趨勢，7月豐存股定期檢視並審核投資標的，將國泰20年美債（00687B）、國泰投資級公司債（00725B）、國泰A級公司債（00761B）納入，方便投資人進行存股。