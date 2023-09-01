暑假結束開學了，為延續暑假營運動能，王品集團旗下西餐、鐵板燒、鍋物及日式料理品牌海陸優惠齊發，另外憑學生證到「嚮辣」、「品田牧場」門店用餐，還可享平日單人開鍋88折、免費吃奶茶聖代。

王品表示，今年受惠全面解封帶動餐飲商機，各品牌餐廳訂位自8月以來，假日幾乎一位難求，尤其在暑假期間聚餐需求大增，像是和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣」，學生用餐人潮較去年多兩成左右。為延續營運動能，9月品牌也大方加菜，「王品牛排」送價值688元香蒜海螺佐海大蝦、「藝奇」招待天使紅蝦佐柚子鹽，「夏慕尼」則端出松露鮑魚贈菜，讓饕客一次嚐盡海陸滋味。

大方秀學生證，吃飽還能省荷包，平日於指定時段到「嚮辣」消費不限套餐，即享單人開鍋88折，直接現省百元，若點最低價位套餐598元，等於不用600元就能爽吃到飽。「品田牧場」憑學生證消費套餐，送奶茶聖代一份，標榜讓學生們開心呷甜甜，一掃開學壞心情。