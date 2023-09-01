排名國聯中區首位的釀酒人高機率打進今年季後賽，為此他們展開補強，根據密爾瓦基當地媒體《Brew Crew Ball》報導，釀酒人以小聯盟合約邀請前洋基三壘手唐納森（Josh Donaldson）入隊，由於合約在美國時間8月31日結束前完成，唐納森可隨著釀酒人征戰季後賽。

唐納森2020年和雙城簽訂4年9200萬美元合約，打擊數據仍可維持平均以上，但被交易到洋基後水土不服，渡過了2個艱難賽季，今年更是因為傷勢缺席大半比賽，僅有1成42打擊率，但唐納森仍有一定長打實力，120個打席中就出現10轟紀錄。

因為唐納森是以自由球員身分簽約，僅需提供按照剩餘賽程比例計算的最低薪資，唐納森將被分配到釀酒人3A。除此之外為了增加農場深度，釀酒人也以現金向守護者換回羅勒（Chris Roller），並和也曾在本季效力洋基的艾倫（Greg Allen）簽下小聯盟約。

三壘防區一直是本季釀酒人的軟肋，先前打擊相當火燙的新秀蒙納史泰瑞歐（Andruw Monasterio）進入撞牆期，老將安德森（Brian Anderson）也在渡過季初的強勢表現後萎靡不振，整個8月釀酒人三壘手的打擊三圍是0.188/0.250/0.260，若按照2人標準，還保持著不錯守備功夫的唐納森重回大聯盟的要求頗低。