海葵颱風來勢洶洶，昨天路徑大幅變化，預估將從宜蘭登陸，對台灣威脅加劇。氣象專家提醒，海葵將貫穿北台灣，北部明晚（2日）開始出現大範圍劇烈降雨，「剩下1天，趕緊做好防颱準備。」

隨著海葵路徑不斷南修，原本預計往琉球群島北轉，現在變成從宜蘭登陸，中央氣象局最快今天下半天發布海上颱風警報，明天清晨發布陸上警報。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，北台灣明天晚上開始將出現大範圍的劇烈降雨，並延續到周日整天；颱風最新路徑沒有太大變化，「依然貫穿北台灣」，通過台灣上空時速度有變慢趨勢，提醒民眾趕緊做好防颱準備。

氣象局指出，周六、日（2、3日）是海葵距離台灣最接近的時間，各地有局部短暫陣雨，北部及東北部山區有大雨或局部豪雨；基隆北海岸、東半部沿海及馬祖易有長浪發生，沿海浪高可達3米以上；另外適逢年度大潮，新北至台南及澎湖沿海在漲潮期間，沿海低窪地區注意海水倒灌及淹水。