40歲大陸男神胡歌今年初承認生女當爸，近日他突然在微博上失控曬出自己蓄鬍的崩壞照，稱自已對不起很多人，讓外界霧裡看花，接著又刪文。雖然大多數粉絲對胡歌「真性情」的舉動多半包容，但也有部分影迷傻眼表示要脫粉，更「回踩」抖出胡歌過去辜負江疏影的黑料。

胡歌年初宣布當爸後，一度在頒獎典禮表示自己現在很幸褔，但上月底他突然分享自己滿臉鬍渣的憔悴照片，意有所指說：「我盡量，我盡量，我盡量，保持冷靜，我對不起好多人，我希望對得起這短暫的一生​」，幾小時後又刪文稱自己沒事。對此，有部分粉絲不滿說：「今天朋友來問我胡歌到底怎麼了，卻只剩滿心的厭倦，胡歌沒變是我變了」，並表示已經累積了太多的失望，「最後說一聲老大祝你不再內耗，小茉莉需要一個情緒穩定的爸爸」。

胡歌曾認戀江疏影。（圖／翻攝自愛奇藝娛樂微博）

另有網友曬出胡歌過去接受時尚雜誌專訪，坦言不喜歡做美甲的女孩，「我覺得她們會偷懶，因為就不能做家務了」，並自爆曾劈腿，「腳踏兩隻船的時候特別難，哈哈哈！有十年了吧，那是唯一一次」，而過去他曾公開認戀薛佳凝和江疏影，和江疏影的戀情更是見光死，導致江疏影如今還是常被胡歌粉絲針對，有人則爆黑幕說：「女方一句話沒說，他一個人唱完作精（做作之意）大戰，到現在胡歌粉絲都追著江疏影又是造黃謠又是罵的」。

有粉絲表示要脫粉。（圖／翻攝自微博）

江疏影後來上節目暗示認為自己配不上胡歌，「他很優秀，但我不想光成為附屬品」，胡歌曾表示愧疚沒保護她，江疏影更稱是感情失敗者，2018年在與蔡康永合作主持節目《恕我直言》時，被問到願不願意參加前男友的婚禮，江疏影大方說：「他邀我去，我就會去！」，讓蔡康永驚呆反虧：「他（胡歌）現在又還沒結婚，妳幹嘛就眼眶帶淚？」