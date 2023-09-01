中美洲國家尼加拉瓜2021年底與台灣斷交，昨天與中國簽署自由貿易協定。尼加拉瓜今天表示，將依據協定出口免關稅的紡織品、牛肉和海鮮等產品至中國。

法新社報導，尼加拉瓜貿易部長白穆德斯（Jesus Bermudez）告訴記者，這項自貿協定將於明年1月起生效。

他說：「我們認為這項條約的談判極為平衡，將嘉惠尼加拉瓜人民、出口業者和尼加拉瓜企業。」

尼加拉瓜2021年12月與台灣斷交，轉而承認北京、與中國建立外交關係。

中美洲議會（Central American Parliament）日前通過尼加拉瓜所提將台灣觀察員資格改由中國取代的提案，台灣上週批評尼加拉瓜甘做中國的馬前卒。

總統蔡英文2016年就任以來，中國持續加強軍事施壓，並挖走尼加拉瓜等9個邦交國。

中國在中美洲陸續取得外交進展，最近一次是在今年3月，當時宏都拉斯與台灣斷交、轉而承認中國。

中美洲的瓜地馬拉和貝里斯目前仍與台灣有邦交。在南美洲，只有巴拉圭與台灣維繫邦交。