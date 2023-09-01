《美麗島電子報》昨（31）日公布最新滾動式民調，在4腳督的情況下，民進黨總統參選人賴清德雖然仍居第一，但是支持度略為下滑到35.3%；國民黨候選人侯友宜則以17.8%爬回第二名；民眾黨參選人柯文哲以17.1%排第三；鴻海創辦人郭台銘則以11.6%墊底。另針對郭台銘宣布參選，國民黨智庫執行長柯志恩也透露部分內參數據回應。

郭台銘陣營近日釋出內參民調，數據呈現侯、郭支持度差距不大。對此，柯志恩昨日在節目《新聞大白話》直言，沒有人會把內參民調公布出來，她早上才看過國民黨的內參民調，不能透露太多，但兩者絕對沒有在誤差範圍內。

柯志恩更進一步指出，雖然郭台銘宣布參選後，網路聲量暴漲了非常多但有好有壞，而郭的舉動對於藍營來說，實際上是憤怒大於喜悅。

另外對於國民黨內傳出有部分人士支持郭台銘的聲音，柯志恩也嚴正警告，「不要看國民黨沒有，很多人在地方走跳，沒有『國民黨』三個字，未來也還是會到受到一些的影響。」柯強調，我們就看看這個黨紀可以執行到什麼程度，未來如果參與簽署或站台，或是非常公開性的舉動，我們這邊沒有採取強硬的態度，國民黨一定會給人「看沒」！