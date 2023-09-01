據中國人民銀行官網消息，為提升金融機構外匯資金運用能力，中國人民銀行決定，自2023年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的6％下調至4％。

下調外匯存款準備金，意味著境內金融機構為外匯存款繳存的準備金減少，有助於增加市場上美元流動性，並提升金融機構外匯資金運用能力，有利於人民幣匯率的穩定。

人民幣對美元匯率在8月重回貶值趨勢。8月31日，人民幣對美元即期匯率16時30分收盤報7.2904，較上一交易日漲21個基點。

整個8月，人民幣對美元中間價從7.1305貶值至7.1811，下跌506點，貶值0.7％；人民幣對美元即期匯率則從7.1465貶值至7.2904，下跌1439點，累計貶值2％。

人民幣對美元匯率在今年第二季連續三個月走低，4月、5月和6月即期匯率分別貶值0.83％、2.57％和2.19％，人民幣對美元中間價分別下跌0.76％、2.28％和2.03％。7月結束連跌，人民幣對美元中間價和即期匯率分別升值近1.32％和1.59％。

對於人民幣匯率8月整體表現，《北京商報》引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，8月人民幣對美元貶值，主要是8月大陸國內公佈的宏觀經濟、金融數據不及預期，人民銀行超預期降息；8月美債利率反彈帶動美元走高對人民幣構成一定壓力，以及大陸國內資本市場波動，對外匯市場也構成一定擾動。

報導引述國開證券宏觀團隊指出，進入8月以來，由於大陸國內經濟基本面壓力仍然較大以及8月15日人民銀行降息，導致10年期中美國債利差倒掛程度加深，人民幣對美元匯率重新出現走軟跡象。可以看出，當前人民幣匯率仍處於國內經濟「弱預期」主導的階段。