台中石岡熱氣球嘉年華1日起一連3天在土牛運動公園盛大登場， 6對新人今早更是穿婚紗搶先體驗，幸福直衝雲霄。（石岡區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中石岡熱氣球嘉年華1日起一連3天在土牛運動公園盛大登場，預計明後天將湧入更多人潮。（石岡區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中熱氣球亮麗升空了！第3屆石岡熱氣球嘉年華1日起一連3天在土牛運動公園盛大登場，有民眾昨晚就前往排隊搶頭香，還有人特地從新北萬里趕來搭乘，6對新人今早更是穿婚紗搶先體驗，幸福直衝雲霄，熱氣球在藍天白雲下映襯下，交織成一幅令人難忘的美好回憶。

石岡熱氣球嘉年華今起盛大登場，副市長王育敏早上率先體驗熱氣球升空，她開心說，這是她首次搭乘熱氣球，能鳥瞰美景真的很棒！前兩屆熱氣球嘉年華吸引近30萬人次到訪，已成為中台灣最受矚目的特色活動之一，今年再度強勢回歸，並加碼推出大型風箏展演，歡迎民眾踴躍造訪體驗。

民政局指出，為鼓勵台中市民幸福成家，石岡區公所更特別釋出免費搭乘機會，讓6對新人穿著婚紗搶先體驗，幸福喜氣直沖雲霄，留下難忘的浪漫回憶。來自南區的林先生說，與老婆是大學同學，愛情長跑5年，決定攜手共度一生，很幸運獲得搭乘體驗，喜上加喜；而來自神岡區萬先生則表示，老婆很開心能體驗熱氣球升空，直呼「像中樂透般賺到」。

石岡熱氣球嘉年華今起一連3天在石岡區土牛運動公園登場，6場熱氣球繫留升空體驗，每場限額150名，還有大型風箏秀、音樂晚會、600秒華麗煙火及光雕噴火秀等精彩表演，精彩可期。有民眾昨晚就往赴現場排隊搶頭香，還有新北萬里民眾專程來搭熱氣球，由於天氣不錯，今天早上場還加碼20個搭乘名額，相當熱鬧。

另外，東勢警分局員警除了協助活動周邊交通管制疏導，現場也進行反詐騙、交通及婦幼宣導，針對最常見假投資詐騙，打著「高報酬、穩賺免賠」的口號吸引民眾投資，將錢轉入投資平台後就再也無領回，呼籲民眾心生警惕，切勿輕易相信而匯款給他人，以免後悔莫及。

石岡區長劉素幸指出，熱氣球最佳飛行時間是清晨及傍晚，此時氣流通常較穩定平靜，若是起飛時的風太大，易造成飛行軌道偏移等狀況，因此公所加碼於9月2日及3日中午12時至下午3時推出大型風箏秀，並準備30米長鯨魚、大章魚、恐龍等可愛風箏，由風箏達人視活動當日風量大小挑選施放，讓民眾等候搭乘熱氣球時，還有繽紛絢麗的造型風箏秀可盡情欣賞。

石岡區公所說明，此次熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，搭乘時間約4至6分鐘，一次(趟)可承載3至4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。9月1日至3日體驗活動規劃上、下午場共6場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場則為每日下午4時至6時30分。