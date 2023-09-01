資深藝人甄妮頻頻發聲為李玟抱不平，強調事情未水落石出之前，絕對不會停止，但也透露因此接到不少騷擾電話，稍早，她再次發聲指出李玟曾向公司說明受辱事件的始末，卻未遭理睬，讓網友相當不滿。

甄妮稍早發文表示：「人生70才開始，戰鬥力超強，因為我有一顆赤子之心」，似乎在暗示不畏惡勢力，仍要持續為李玟討公道，接著透露當初北京華納唱片幫李玟接下《中國好聲音》，豈料，李玟在節目上受辱後，導致腳傷復發，甚至日趨嚴重，向公司反應此事卻遭無視，讓甄妮怒斥公司沒有保護藝人安危，待出事後才出面說風涼話，忍不住反問公司高層：「請問還有誰敢為你賣命啊！壞老闆」。

甄妮爆料《好聲音》製作班底，全是燦星公司安排，酬勞也是由燦星支付，但關於廣告費支付就不得而知，由於是天價，勢必得問國稅局才能知曉，接著指出有絕佳硬體設備，勢必能製作出優質音樂節目，卻礙於部份資本家的貪婪，讓她忍不住嘲諷：「夜路走多，撞鬼了」，接著點名柳驪、金磊等人，強調証據罪名已足夠，究竟誰要出面釐清真相。

甄妮指出李玟在節目上受辱後，向公司反應卻遭無視。（圖／甄妮臉書）

甄妮接連爆出《好聲音》內幕。（圖／甄妮臉書）

甄妮加碼爆料髮型師指出自己遭人利用，如今已經向她致歉，讓她不禁感概：「其實，若帶貨要靠出賣朋友，耍陰招做生意而得逞，也是可憐！我說算了吧，以後記得帶眼識人啦」。