據法國廣播電台報導，美國國防部發言人萊德（Patrick Ryder）周四表示，美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）在本月早些時候於太平洋島國斐濟舉行的一次國際防務會議上，與參會的中國軍方代表團會面。此舉或預示着兩國軍事關係可能解凍。

報導稱，來自27個國家的高級軍事領導人出席了由美國和斐濟共同主辦的第25屆印太防長年度會議。萊德在周四的新聞發布會上說，「我們將繼續竭盡所能，保持暢通的溝通管道，以減少誤判的可能性。」

萊德表示，希望這是美中兩國軍方今後可以進行更多對話的跡象。第25屆印太防長年度會議8月14日至16日在太平洋島國斐濟召開。

中國國防部新聞發言人吳謙昨天（8月31日）在例行記者會上向媒體證實，8月12日至18日，中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零率團赴斐濟出席印太國防軍司令會議並訪問斐濟。

吳謙表示，中方代表團在會議期間，與東帝汶、新加坡、泰國、美國等多國代表進行了溝通交流。訪問斐濟期間，與斐內政和移民部長皮奧、武裝部隊司令卡洛尼偉舉行會見會談。