國民黨總統參選人侯友宜日前表示，當選總統後，將重新檢討巴氏量表，讓80歲以上的長者將無需巴氏量表，便可申請外籍看護，獲得廣大迴響。對此，國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧昨(8月31日)在臉書曝光民眾對此政見的看法，她更進一步提到「看到政府預算動輒被民進黨大手一揮」，這些被浪費的經費，如果拿來部分補助年輕夫妻申請外籍幫傭，補助長照，減輕育兒以及照顧長輩的負擔，能補助多少家庭啊？

侯友宜日前強調，曾有立委反映巴氏量表存廢應重新檢討，勞動部雖然表示歡迎，但衛福部則堅持要利用巴氏量表做為外籍看護的申請依據，既然政府不同部門相互推托，「我來當總統，我來做！」他並提出4大主張，首先廢除80歲以上長者申請外籍看護需巴氏量表，其次整合看護移工與長照體系，提高移工照護技能與品質提升高齡長者照護品質。

對於此政見，游淑慧在臉書表示，前陣子有個支持者打電話到辦公室，很希望選區有空地的話，政府能否蓋一個像國外那樣進步的老人安養院，因為支持者已獨立照顧行動不便的老伴好一陣子。另外，她談到另一個陳情案是雙薪家庭，家裡的1歲嬰兒遇到因虐嬰要關閉的托嬰中心，找不到地方可以照顧小孩，鄰近家庭或工作地方不是額滿，就是時間對不上。

游淑慧談到，對於中年三明治族群來說，上有老、下有小，經濟壓力已經很繁重，一旦孩子或長輩需要有人陪伴看醫生，如何向上司或公司請假，又是一個難題！因此若能請到外籍家庭幫傭，可以幫忙照顧老人、幼兒的家庭起居，會讓很多雙薪家庭有很大的喘息空間，但是台灣的法令，一般家庭要申請到外籍幫傭實在太困難了。

游淑慧指出，「看到政府預算動輒被民進黨大手一揮，拿去蓋十幾二十億的『大秘寶』棒球場」、「這些被浪費的經費，如果拿來部分補助年輕夫妻申請外籍幫傭，補助長照，減輕育兒以及照顧長輩的負擔，能補助多少家庭啊？」她認為，想讓年輕人敢生、能養，政府必須更努力端出實質性有用的政策。