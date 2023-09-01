周四泛歐Stoxx 600指數收盤下跌0.94點或0.20%，為458.19點，盤中一度上漲0.5%。歐股在八月跌了近3%。

瑞銀集團(UBS)收盤大漲6.1%，報23.5瑞郎；稍早該行公佈第二季財報，並預期能實現一項100億歐元的削減成本計畫，以及在瑞士裁員3000人。

金融股上漲1.5%，創一個月來新高。

利率敏感的房地產股上漲1.6%；歐元區債券殖利率跌到近一周新低。周四稍早公布的歐元區通膨，呈現出好壞參半的結果。

歐元區八月通膨加速，而核心通膨反而出現降溫。

在主要經濟數據中，來自德國的資料顯示，八月失業率上升，超過預期；七月零售銷售則意外下跌。

德國DAX指數仍然上漲0.4%，跑贏歐洲其它夥伴。

奢侈品股下跌1.3%，為跌幅最大的板塊。

法國酒商保樂力加(Pernod Ricard)下跌6.7%，報181.2歐元；稍早該公司提出警告，7~9月在美國和中國市場的銷售可能下降。歐洲的食品飲料股也下跌1%。

嘉能可(Glencore)下跌2.5%，報421.5英鎊；此前英國《金融時報》一份報導指出，十多家資產管理公司指責該礦商在過去的招股書中說謊。