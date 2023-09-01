雙城論壇8月29至31日於上海舉行，台北市長蔣萬安率團赴陸出席，引發關注。然而，民進黨台北市議員簡舒培提到，蔣萬安出發前在機場大談「中華民國是民主的國家」，到上海後只說自己是台北市長，而這番話讓媒體人朱凱翔在臉書粉專「不演了新聞台」狠吐槽「有病是不是？」

簡舒培29日在臉書提到，蔣萬安在出發前還在機場大談「中華民國是民主的國家」，結果到上海後，針對媒體再次詢問，蔣萬安只說是台北市長，並要蔣萬安不要忘了自己來自「中華民國」。

對此，臉書粉專「不演了新聞台」昨（31）日在臉書直呼「有病是不是？」並認為蔣萬安就是台北市長，當然說自己是台北市長。

簡舒培這番言論被轉傳至PTT後引發不少議論，網友狠酸「他就是台北市長啊」、「不然蔣是台南市長？」、「他就是台北市長，不然他是總統喔」、「民進黨敢說中華民國嗎？」、「台北市長是有什麼問題嗎？」