目前隨著美國男籃參加世界盃男籃賽的湖人後衛里夫斯，除了打出稱職替補表現，更成為菲律賓當地球迷最愛，展現超高人氣與知名度，里夫斯今年夏天才跟湖人簽下4年5600萬美元續約，更跟大陸品牌攜手出了簽名鞋款，讓他不禁強調這一切都是自己努力換來的獎賞。

「最起碼我可以說的是，這對我與我的家人來說，是很棒的一年，發生了很多好事情，」里夫斯在美國男籃練球時受訪表示，「我認為這一切我當之無愧，我這輩子都在為了這些努力，我從未走過任何捷徑，這一路走來都很艱難，但我投入了努力終於得到獎賞。」

擁有「鄉村曼巴」封號的里夫斯，2021年NBA選秀會落選之後，跟湖人先簽雙向合約，接著簽下兩年短約，逐漸在湖人打出自己的本事與能力，上季季後賽表現更是出色，除了站穩先發，更有場均16.9分、4.6助攻與4.4籃板的優秀數據，他的崛起堪稱一段相當勵志的故事！