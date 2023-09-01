遵守交通規則是提升用路安全的關鍵。為減少交通違規情形、提升市民守法觀念，桃園於112年7月正式啟用交通科技執法中心，設置專屬空間並派駐交通科技執法專責人員。交通執法導入AI科技是科技執法的里程碑，能兼顧客觀與效率，蒐集的影像與數據也能作為改善桃園交通的參考，不僅讓桃園往智慧城市更進一步，也從防制、執法到改善，讓桃園交通環境更友善與安全。

交通科技執法中心設有專責人員，輔以人力複查，可讓執法更有效率。(圖/桃園市政府提供)

隨著城市發展與汽機車數量增加，為節省人力成本與維護員警執勤安全，桃園逐漸以科技執法取代人力，111年起建置「百大易肇事路口租賃式科技執法」，採用租賃方式，普及各轄區易肇事路口闖紅燈照相執法設備，擴大執法效果提升384%，建置路口發生交通事故率降低10.4%。「交通科技執法中心」則整合「建置、舉發、申訴」等流程，讓相關作業能快速執行，遇到「車輛行經路口未禮讓行人」情況時，科技執法能記錄違規過程，藉由人、車相對位置影像，以客觀佐證方式依法舉發，減少執法爭議。為了改善交通品質，交通科技執法中心也設定「交通違規動態AI辨識分析」及「智慧交通管理」2大目標，「AI辨識分析」是運用影像辨識、機器學習與大數據分析等精進辨認交通動態違規，進而提升科技執法準確率；「智慧交通管理」則透過數據收集與整合，提供各單位調取分析，像是依交通數據分析結果，調整紅綠燈時序，改善交通塞車問題等。

高鐵桃園站1、8號門臨時接送區明顯標示為科技執法地區，提醒駕駛人勿違規停車。(圖/桃園市政府提供)

桃園的科技執法以「友善執法、科技領航」為原則，不採突襲執法，以提醒方式，讓市民配合相關措施，各科技執法路口也設有告示牌，依法於市府警察局官方網站公告，市民掃描QRcode即可掌握執法路段；另外像是高鐵桃園站1、8號門臨時接送區，設置「違規停車偵測科技執法」及CMS看板，提醒駕駛人勿違規停車，從宣導期至今，違規比例下降72.4%，顯具成效。

未來桃園將持續推動複合式科技執法，利用AI持續發展多態樣違規偵測，維護桃園用路安全。9月適逢交通安全月，市府也提醒用路人遵守「車輛慢看停，行人安全行」觀念，一起共享友善的交通環境。（桃園市政府廣告）