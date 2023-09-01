昨天外媒報導，Nvidia在美國提交的一份文件中披露，美國將A100、H100等先進人工智慧(AI)晶片出口限制擴大到大陸以外的其他地區，包括：準備積極建置AI基礎建設的中東國家，Nvidia指出，A100及H100晶片限制措施不會對公司業績產生「直接實質性」影響，但並未具體說明中東哪些國家受到影響，不過此項禁令遭美國商務部否認。

美國商務部發言人於8月31日表示，拜登政府並未阻止向中東銷售晶片。

奇鋐挾設計及製造能力，順利通過Nvidia 3D VC認證，躋身為Nvidia供應商，奇鋐董事長沈慶行在日前法說會表示，3D VC如果設計不是很特別，目前良率可以做到95%，加上3D VC的鰭片，良率也可以做到90%多，設計比較複雜的也可以做到70%至80%。

受惠於AI伺服器產品出貨放量，且美系客戶風扇機殼案子下半年會陸續出貨，沈慶行表示，第3季會比第2季好一點，但毛利率會上去比較多，第4季會比第3季好一些，如果現在開案的AI伺服器案子都順利拿到，明年會比今年好很多。

隨著3D VC自9月起開始量產出貨，法人預期，奇鋐今年第4季營運有望挑戰單季歷史新高。