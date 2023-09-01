領犬員表示，相對氣味強烈的毒品或炸藥，電子產品的氣味相對較淡，因此這類警犬訓練必須專精，也僅能專攻電子產品，無法兼聞其他違禁品。（照片 / 保三總隊提供）

保三總隊說，大多數犯罪事證皆離不開電磁證據，而偵測警犬Wafer則能搜尋藏匿數位證物，對於搜索犯罪現場數位證據能成為一大利器。（影片 / 保三總隊提供）

台灣警方提升打擊犯罪再添利器！警政署保三總隊警犬隊分隊，受美國非營利組織 O.U.R.捐贈台灣首隻 K9 ESD電子產品偵測犬，犬種為拉布拉多犬，取名Wafer（晶圓）。

保三總隊表示， 7 月 31 日至 8 月 11 日期間一共推派兩名領犬員至美國印第安納波利斯、美國及馬來西亞等地警方一同受訓，藉此培養領犬員和警犬之間的默契。領犬員與Wafer一同結訓通過檢定，並獲「K9 ESD 偵測犬暨領犬員合格證書。

保三總隊指出，K9 ESD 偵測犬為新型偵測電子產品警犬， 可嗅聞電子產品儲存裝置上的化學塗料：「三苯基氧化膦」，如SD 卡、手機、硬碟、隨身碟、甚 至虛擬貨幣的冷錢包皆能偵測。

保三總隊進一步說明，鑒於大多數犯罪事證皆離不開電磁證據，而偵測警犬Wafer則能搜尋藏匿數位證物，對於搜索犯罪現場數位證據更能成為一大利器。保三總隊也補充，目前亞洲僅 3 隻 K9 ESD 偵測犬，分別為台灣、泰國及馬來西亞警方。

領犬員楊力靜表示，「相對氣味強烈的毒品或炸藥，電子產品的氣味相對較淡，因此這類警犬訓練必須專精，也僅能專攻電子產品，無法兼聞其他違禁品。」

領犬員返台後，目前尚於保三總隊刑警大隊高雄警犬駐地檢疫隔離。（照片 / 保三總隊提供）

領犬員返台後，目前尚於保三總隊刑警大隊高雄警犬駐地檢疫隔離，待9 月 11 日解隔離後將開始精進訓練以利適應氣候與水土，待偵緝技能與經驗達到水平後，將嘗試引進第一線案件偵辦。