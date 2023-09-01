據自由亞洲電台報導，近日，中國多家航空公司發佈年報，其中國航、東航及南方航空等三大龍頭企業在今年上半年合計虧損超過125億元（人民幣，下同）。此外，與航空運輸相關的外國人赴華旅遊業務也出現蕭條跡象。

中國國際航空公司8月30日晚間發佈的業績半年報顯示，該公司上半年的淨利潤虧損達到34.5億元人民幣，上年同期淨虧損為194.4億元。中國東方航空公司年報披露，該公司上半年淨利潤虧損62.5億元，上年同期淨虧損187.4億元；而南方航空公司半年報顯示，該公司上半年淨利潤虧損約28.8億元，上年同期淨虧損約114.9億元。上述中國三大航空公司上半年合計虧損達到125.8億元。

中國航空公司業績反映國內各行業現狀

除了三大航空公司，規模較小的海南航空公司在上半年也淨虧損16.09億元，上年同期淨虧損128.37億元；華夏航空上半年淨利潤虧損7.52億元，上年同期淨虧損9.53億元。

對於運營虧損原因，中國三大航均提及，是受到國際航班恢復不及預期、人民幣兌美元匯率貶值等因素影響。其中，南航還提及國內市場供過於求，以及油價保持高位波動等原因。

與此同時，與航空運營密切相關的中國涉外旅遊業也出現蕭條景象。據《財經》雜誌報導，大陸統計局相關數據顯示，2023年1至6月，北京市入境遊客僅為40.79萬人，不到2019年全年的11％。

北京、上海上半年入境人數僅恢復一成

《財經》報導，在疫情解封後的今年上半年，上海市入境遊客數量為124.15萬人，僅佔2019年全年的13.8％。中國文旅部報告顯示，今年第一季全大陸旅行社入境旅遊接待人次僅為5.2萬，而2019年同期則為370萬人。

據航班管理機構提供給《財經》的數據顯示，2023年7月入境中國大陸前5名的出發地區和國家為：香港、澳門、泰國、日本及韓國。