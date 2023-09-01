極端氣候影響，全球各地高溫飆不停，陽光直射不只讓室外溫度高，家中也像烤箱一樣令人不舒服。信義居家表示如何有效打造節能涼爽的室內空間，是近年熱門的裝修重點，除了大量依賴空調，其實透過合適的窗簾家飾，就能阻絕熱能、有效幫助降低室內溫度。

日前台電公司曾分享居家降溫術，第一點就是「拉上窗簾」，台電提到，室內溫度有一大部分是因為輻射熱從窗戶進入室內，如果窗戶做好隔熱，可以讓室內溫度下降3到5度；信義居家也發現過去裝設窗簾目的主要是增添室內空間的美觀、滿足隱私與遮光需求，但受到氣溫上升的影響，除了新屋裝潢有窗簾家飾的需求以外，有更換窗簾的客戶，對機能性的注重也逐漸提高，民眾在需要隔熱的空間，例如：客餐廳、臥室等，選擇合適的窗簾家飾，阻絕熱能，可以有效幫助降低室內溫度。

信義居家提到，隔熱窗簾可分三種，包括居家最常見的「摺景簾」，不僅可滿足基本的遮光與隱私，選擇厚薄度適中的款式，遮光性佳，也能幫助隔熱，且花紋樣式多，民眾的選擇也較為豐富。第二種是「風琴簾」，又蜂巢簾，外型乍看如百褶裙，內為中空的蜂巢空氣層結構設計，可以有效減緩熱傳導及流失，能抗UV反射紫外線，加上材料經過特殊靜電處理，不易附著灰塵，擔心布窗簾造成過敏者，也會選用此款窗簾。另外，因科技的進步，現在亦有「智能窗簾」選項，以遙控器或手機APP操作窗簾開關，與一般的電動窗簾不同，進階的智能窗簾事先設定自動化條件，即可隨著陽光及溫度改變調節，讓居家空間維持在最佳的狀態。

窗簾由於機能性在夏天成為居家降溫好幫手，但信義居家提醒，由於窗簾會吸附家中灰塵、微生物，也容易孳生塵螨，因此不論是哪一種窗簾，建議都需要定期清潔保養，最少半年清潔一次為佳，避免讓窗簾變成家中灰塵、塵蟎甚至是細菌病毒的溫床，影響健康。若不善處理亦可透過如信義居家此類信譽良好、有保障的服務平台找尋居家清潔廠商，定期清理窗簾，讓居家舒適度再提升。