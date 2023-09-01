台北地檢署

高端疫苗公司提告再敗！國民黨智庫召集人、前立委陳宜民去年10月指稱高端疫苗死亡率為BNT2.88倍，質疑高端防護力，恐成防疫破口，經中時新聞網等媒體報導後，高端公司認為是陳散布不實資訊，控告陳加重誹謗、妨害信用、違反《證交法》、《傳染病防治法》、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》5罪。台北地檢署認為陳事先已經合理查證，提出適當質疑或評論，罪嫌不足，今不起訴陳宜民。

陳宜民去年10月20日在國政基金會，發表新聞稿，指「據CDC資料，接種高端的疑似因疫苗死亡率，高於BNT疫苗的2.88倍，高端疫苗始終無法獲美國及日本認證，充分說明高端安全性、有效性仍被國際社會普遍懷疑」。

高端指陳宜民引述的CDC資料，是「COVID-19 疫苗接種後不良事件通報」統計資料，該項數據係為接種疫苗後，時序相關之死亡通報，不代表死亡與疫苗是否有關，死亡通報與疫苗兩者之間為時序關係，而非因果關係之判定，認為陳惡意散布不實言論，向北檢控告陳加重誹謗、妨害信用、違反《證交法》、《傳染病防治法》、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》5罪。

檢方偵辦時，陳供稱，基金會發表新聞稿目的是要呼籲政府盡速公布高端疫苗的防護力資料，基金會研究員有確認過數據資料與政府不良疫苗事件通報系統網部資料相符，高端疫苗現在確實沒有拿到美國及日本的認證，因為高端疫苗沒有做三期臨床測試，沒有有效性的數據就取得緊急使用授權，強調經過合理查證，並無不法。

檢方認為，陳被控的5罪中，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》已因施行期間屆滿，已廢除刑罰，陳的資料經過合理查證，客觀上合理相信其發表內容為真實，沒有傳播不實內容毀損高端名譽及信用的惡意，因此陳被控加重誹謗、妨害信用、違反《證交法》、 《傳染病防治法》均罪嫌不足，將陳不起訴處分。