8月31日是中職各隊繳交60人名單註冊名單的最後期限，今年上半季冠軍統一獅決定註銷5人，其中包括陣中年輕外野手李丞齡，總教練林岳平指出，李丞齡是因為自我管理方面出狀況而遭註銷。

捕手出身的李丞齡畢業於青棒勁旅興大附農，2018年中職選秀會以第4指名加盟獅隊，後來接受教練團建議，隔年開始以外野手身分發展，2021年首度登上一軍，面對史上唯一具本土資格的前富邦洋將羅力（Mike Loree）敲出生涯首轟，當時回到休息室和隊友尬舞的畫面讓人印象深刻。

獅隊註銷李丞齡、姚雨翔、方建德、田子杰和洋投羅昂（Logan Ondrusek），將宋文華、林佳緯、余羿賢、辛俊昇，以及近期網羅的新洋投蘭道爾（Randall Delgado）放進60人名單。依照中職規定，未在60人註冊名單的球員無法上一軍，但可以在二軍出賽。

對於60人名單人選考量，據《ETtoday新聞雲》報導，林岳平表示：「考量李丞齡在二軍近況不佳，這段時間在二軍自我管理上出了一些問題，屢勸沒有修正，決定把機會給新人林佳緯，至於今年後半段是不是繼續在二軍出賽，交給二軍教練團安排。」