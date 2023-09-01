人工智慧晶片大廠輝達與超微周四表示，高階人工智慧晶片將受到美國政府出口禁令影響，必須申請額外許可，但此事遭商務部否認，後續狀況待觀察，此事引熱議，有網友推估輝達股價並沒有大跌，就算出現中東禁令，影響可能也不會太大。甚至有人認為，商務部可能有政治考量，才選擇低調進行此事。

周四輝達監管文件顯示，美國商務部擴大晶片禁令，銷往中東的人工智慧晶片也需要取得出口許可證，但此事不影響公司運作，隨後競爭對手超微也表態有此狀況，令人詫異的是，稍晚，美國商務部被問到此事，發言人竟強調沒有禁止晶片銷往中東，確切狀況仍有待釐清。

種種狀況引起PTT網友們熱烈討論，許多人對此感到相當傻眼，「讓子彈飛一下，這件事也太詭異了吧」、「沒有阻止，只是要你申請許可，是這樣嗎？」、「NVDA是不是收到詐騙電話」、「沒阻止，但是有監管這樣？」、「還是只是不想公開承認，怕惹中東生氣，政治考量。」

此外，有老手認為，從輝達的股價走勢來看，影響恐怕不會太大，「就算有感覺也還好，股價沒啥動阿」、「輝達與其他ai伺服器大廠股價均受影響，收盤後為小漲。看來此次禁出售中東晶片影響不大」、「產量根本不足，最好中東禁令有影響。」

工商時報報導，外資分析師指出，儘管最終影響程度仍未明朗，但可預期對輝達與供應鏈短期實質營收衝擊並不大，市場情緒才是下跌主因。

周四管制消息一出，緯穎股價慘殺跌停，衝擊已經出現，法人指出，這次中東AI禁令恐波及到8萬顆輝達H100的訂單，約占2024年GPU總出貨量的2至3％，但現階段高階GPU仍供不應求，輝達H100的等待期高達六個多月。