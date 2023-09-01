台北市大安區臥龍里長邱奕承3年前到錢櫃SOGO店唱歌，黃姓服務人員誤把酒精當額溫槍，朝他臉部噴了3、4下，造成糜爛性角膜炎，視力大幅降低，邱提告求償，台北地方法院一審判錢櫃、黃女連帶賠償3萬多，錢櫃另須給付懲罰性賠償金，共7萬多元，邱提上訴，北院二審開庭後，諭知候核辦。

判決指出，邱在2020年4月15日凌晨至錢櫃SOGO店消費，黃姓女服務生誤將應對準手部噴灑之消毒酒精按壓於邱的額頭，造成酒精液體噴灑進入邱的雙眼，致其雙目受有瀰漫性角膜炎、乾性角膜炎併角膜糜爛等傷害。

邱提告主張，他為求治癒雙眼角膜受損，已支出醫療費用共10萬多元，加上因事故勞動能力減損等，請求黃女及錢櫃連帶賠償502萬多元。刑事部分，黃女遭依過失傷害罪，處拘役45天確定。

北院一審認定，黃女擔任錢櫃SOGO店之服務生，為客人測量額溫及做手部消毒時，疏未注意手持物品之狀況，將其左手所持之消毒酒精誤認係額溫槍，置於邱的額頭處並按壓，使酒精液體噴濺進入邱雙目致其受傷，須負連帶賠償責任。

北院一審判決黃女及錢櫃須連帶賠償3萬8641元，錢櫃另須依消保法賠償3萬8641元，邱提上訴，請求錢櫃、黃女再賠償剩餘的495萬多元，目前二審審理中。