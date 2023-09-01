●Salesforce周四上漲3%，收在221.46美元，在道瓊指數成分股中漲幅最大。受惠於最近這個7年來首次的漲價行動，以及在經濟情勢不明之際，對其雲端與商務軟體產品的需求保持強韌，Salesforce上季財報與本季展望均優於市場預期，並上修全年營收獲利目標。亞馬遜和Alphabet旗下谷歌等主要雲端服務公司此前發布的業績顯示科技支出放緩的趨勢已近尾聲，而Salesforce的財報則讓人對科技支出在今年下半年復甦的前景更加看好。

●美國「一元店」Dollar General周四股價重挫12%，盤中一度跌近20%，其第二財季（截至8月4日）獲利年減30.9%，經調整後每股盈餘為2.13美元，低於市場預期的2.47美元。此外，該公司將全年每股盈餘預測下修至介於7.1～8.3美元，即估算將減少22%～34%，而先前則估算將持平至下跌8%。此為該公司連續第二個季度調降全年獲利展望。其同業Dollar Tree下跌1.7%。

●美國數據分析軟體公司Palantir Technologies大跌8.27%，收在14.98美元。摩根士丹利周四將Palantir股票評級從「持有」調降「減碼」，稱目前投資人對該公司的AI產品周期與估值溢價過於樂觀，然而其AIP產品的「變現」前景並不明朗。此外大摩給予Palantir目標價為每股9美元，意味著看衰其股價可能再跌45%。被視為AI熱門股之一的Palantir今年來已經飆漲1.3倍，但仍較其2021年觸及的高峰下跌逾60%。投銀Wedbush知名科技業分析師Dan Ives在7月底時曾給予Palantir「跑贏大盤」的股票評級和25美元目標價，意即看好該公司今年股價可望大漲近2倍，並稱該公司是「AI界的梅西」。