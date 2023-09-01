教育部自2023年8月1日實施友善提供多元生理用品計畫，補助各級學校經濟弱勢學生多元生理用品，並於學校設置定點，提供急需學生取用，高雄市自1日開始，凡是就讀高雄市高級中等以下學校，國小4年級以上之低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素及導師認定等4種身分經濟弱勢女學生，即可持一卡通發行的票卡，至4大超商兌換多元生理用品。

4大超商包含7-11、OK、全家、萊爾富，全台約1萬2905間門市據點；而高雄市符合資格的學生約9000名，加上與正忠排骨飯、𡘙師傅便當共同合作，只要符合資格的學生都可以持一卡通至門市兌換生理用品與餐盒。

教育局表示，教育局持續創全國之先，讓學生持票卡就可兌換安心餐食和多元生理用品，讓有需求的經濟弱勢學生兌領安心、便利又保有隱私，而數位化大幅簡化學校相關作業及人力成本，節能減碳且服務大加分。

教育局長謝文斌表示，教育局除透過經費補助解決學生生理用品使用需求外，也規畫全市校園性別平等及月經教育等教師增能研習、手作月經教育T恤等活動，並成立月經教育跨領域教師專業社群等方式，增進學生相互理解、尊重、包容，以深化校園月經教育，實踐性別平等價值。