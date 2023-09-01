竹聯幫仁堂旭仁會會長、綽號「瘋狗偉」的陳泉偉，今年３月間高調舉辦黑幫春酒，並以跑車、辣妹等迎賓排場壯大幫派聲勢，引起警政署長黃明昭震怒並下令嚴辦，刑事局今年5月拘提竹聯幫旭仁會會長「瘋狗偉」陳泉偉及幫眾到案，陳遭收押，台北地檢署今依組織犯罪、恐嚇取財等罪起訴陳泉偉及其幫眾共38人。

目前陳泉偉及幫眾6人在押，北檢今天起訴後，將6人移送台北地院審理。

檢警調查，旭仁會平日活動於北市松山、信義區一帶，以經營精品當鋪、投資夜店與土方工程等為經濟來源，近年來招收大批幫眾，壯大聲勢。

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會因今年3月在五星級飯店高調舉辦春酒，席開80桌，場外藍寶基尼等超跑名車雲集，還找來超過150名旗袍辣妹助陣，事後有人將場內旗袍辣妹迎賓送客等影片PO上「抖音」炫耀，警政署長黃明昭震怒，認為黑幫挑戰公權力，指示刑事局規劃數波掃黑專案。

警方調查，綽號「瘋狗偉」的陳泉偉，2020年5月在KTV慶生時，因酒醉與2名男子爭執，陳的小弟聞聲衝出，對方嚇得持折疊刀亂揮，刺中陳男頸動脈，陳男小弟們瘋狂圍毆對方2人。

另外，警方查出，「瘋狗偉」曾在信義區夜店門口遭警察攔查時，對警方嗆三字經，警方拿出辣椒噴劑噴灑制伏。