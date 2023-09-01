大陸《人民日報》1 日報導，中國科協8月31日召開2023年大陸全國科普日新聞通氣會上指出：第十二次中國大陸公民科學素質抽樣調查結果顯示，2022年中國公民具備科學素質比例達12.93％，較2020年的10.56％提高了2.37個百分點，比2015年的6.20％提高了6.73個百分點。公民科學素質水準的持續快速提升，為中國進入創新型國家行列並向前列邁進，奠定了豐厚的人力資源基礎。

調查顯示，中國超過2／3的省（自治區、直轄市）的公民科學素質水準超過10％。與2020年相比，中國東、中、西部地區公民科學素質水平均有較大提升，分別提升了2.04、1.84和1.83個百分點。農村居民的科學素質增速高於城鎮居民。

2022年城鎮居民和農村居民具備科學素質的比例分別達到了15.94％和7.96％，公民科學素質的城鄉發展不平衡狀況進一步緩解。中國各年齡段公民的科學素質水平均有明顯提升。2022年18—29歲和30—39歲年齡段公民的科學素質水準分別達到24.26％和16.77％。

本次調查對象為18至69歲的中國大陸公民，採用抽樣入戶面訪為主，與配額線上樣本推送結合的方式開展調查。