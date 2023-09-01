再添1A！環球金融雜誌（Global Finance）公布2023全球主要國家央行總裁評比，我央行總裁楊金龍此次繼續獲得A肯定，為楊金龍總裁生涯第四個A，成為「4A總裁」。

楊金龍透過幕僚表示：「這是全體國人、政府行政團隊及本行同仁共同努力的成果」。

根據環球金融雜誌最新發布的央行總裁評比，楊金龍今年再次拿到A，也是他個人拿到的第四個A，同時為第二任期的首個A。完整的評比報告內容，將在9月該雜誌發布。