由於韓國經濟極依賴出口，因此被外界形容為觀察全球經濟走向的「礦坑中的金絲雀」。
在出口市場方面，韓國對其最大貿易夥伴中國的8月出口年跌20％，主要是中國經濟持續放緩和房市景氣不斷下滑等影響其市場需求。
就出口項目來看，8月半導體與石油產品的出口各年跌21％和35％。但汽車和船隻的出口卻分別年增29％和35％。
除了出口疲弱，其進口更弱，8月進口年跌22.8％至510億美元，為連續七個月下跌。8月貿易盈餘為8.7億美元。
韓國貿易工業和能源部（MoTIE）1日公布8月出口年跌8.4％至518.7億美元，雖然年跌幅明顯低於7月的16.4％，也低於市場預估的年跌11.5％，但仍然是連續11個月下跌，顯示全球需求依舊疲弱。
由於韓國經濟極依賴出口，因此被外界形容為觀察全球經濟走向的「礦坑中的金絲雀」。
在出口市場方面，韓國對其最大貿易夥伴中國的8月出口年跌20％，主要是中國經濟持續放緩和房市景氣不斷下滑等影響其市場需求。
就出口項目來看，8月半導體與石油產品的出口各年跌21％和35％。但汽車和船隻的出口卻分別年增29％和35％。
除了出口疲弱，其進口更弱，8月進口年跌22.8％至510億美元，為連續七個月下跌。8月貿易盈餘為8.7億美元。
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