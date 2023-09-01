由於韓國經濟極依賴出口，因此被外界形容為觀察全球經濟走向的「礦坑中的金絲雀」。

在出口市場方面，韓國對其最大貿易夥伴中國的8月出口年跌20％，主要是中國經濟持續放緩和房市景氣不斷下滑等影響其市場需求。

就出口項目來看，8月半導體與石油產品的出口各年跌21％和35％。但汽車和船隻的出口卻分別年增29％和35％。

除了出口疲弱，其進口更弱，8月進口年跌22.8％至510億美元，為連續七個月下跌。8月貿易盈餘為8.7億美元。