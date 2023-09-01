秋天到來，但暑氣仍未消散，秋老虎發威讓民眾熱的滿頭是汗，許多上班通勤族長期頻繁進出冷氣房，冷熱溫差交替下，整日疲倦昏沉，不僅造成工作效率降低，身體更因熱氣累積過多出現「冷中暑」。醫生建議民眾平時可多補充水分，保持運動習慣，有助緩解及減少冷中暑找上門。

立秋過後，早晚氣溫逐漸轉涼，但白天秋老虎發威，體感溫度與夏季差異不大，有名38歲女性上班族，因最近在辦公室工作時，發現愈坐愈累，身體疲倦，整個人還特別「阿雜」，甚至感到悶熱不適，詢問同事後，更意外發現大家都有類似症狀，嚴重還會出現頭暈及噁心反胃等現象，經就醫後才明白原來自己已呈現「冷中暑」的狀態。

花蓮門諾醫院壽豐分院家醫科醫師陳怡廷指出，夏天不論在冷或熱的環境中，只要身體接觸溫差過大的室內外，散熱或體溫調節不良時，就有可能造成中暑，不過除一般常見的熱中暑，也有冷中暑的情況發生。

不少民眾因炎熱高溫常從戶外躲進室內吹冷氣，上班通勤族或送貨員反覆進出冷熱溫差大的環境，都易造成身體散熱不良，讓原本應該通過汗水或毛細孔排出去的熱氣，在遇冷的狀況下，毛細孔和微血管急速緊縮，無法散去，進而出現冷中暑。

陳怡廷表示，冷中暑主要是因身體在環境溫差改變下，沒有成功達到排汗、散熱，長期累積下來，人就容易感到疲累，並覺得頭暈虛弱或出現食慾不振等症狀，建議民眾應減少頻繁進出溫差大的地方，在冷氣房中則可留意環境溫差變化，添加薄外套，避免讓身體溫度忽高忽低。

陳怡廷也強調，若民眾因工作需求時常處於溫差大的環境中，或長時間待在冷氣房中，就要看水分流失狀況適當補充水分，建議以溫水、常溫水為主，切忌冰水，如果流汗量大，則可補充含有電解質的水，每天還要保持固定運動習慣，適度流汗能幫助散熱，有助緩解及減少冷中暑。