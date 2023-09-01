依據國防部《112年中共軍力報告書》研判，大陸國家主席習近平將在2023到2028第3任期內，推動解決台灣問題進程，中共犯台的可能性及軍事衝突風險增高。民眾黨立委張其祿今批評，民進黨執政只是一味的單邊押寶，兩岸關係日趨惡化是事實，必須提出務實主張，不是像過去喊和平口號。

張其祿表示，兩岸問題是所有政黨、總統參選人一定要回答的，執政黨執政7年半以來，兩岸關係日趨惡化是事實，不只是美中抗衡的問題，兩岸關係愈來愈糟糕，所以現在到底怎麼做，大家必須提出務實主張，不是像過去喊和平口號，還是要看到大家主張。

張其祿說，中國過去以商逼政，或是既有統一政策，大家都知道，現在誰有能力務實處理兩岸問題，大家要說清楚，也要問執政黨，過去7年半以來，兩岸有任何管道可以談清楚嗎？成果完全沒有，只是一味的單邊押寶，這就是現在的問題，現在總統選舉的機會很好，三組或四組總統候選人，應該好好辯論這一題。

張其祿補充，兩岸監督條例是民眾黨優先法案，也呼籲排審，在野有共識、且承諾來自執政黨，民進黨不排的話就是打假球，在兩岸方面，民進黨沒有務實解決能力。