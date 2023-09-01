高雄市凌姓男子2012年將自己珍藏的勞斯萊斯古董名車交給黃姓修車廠老闆整修，雙方因糾紛、扣車長達7年。凌男2019年透過法院強制執行取回，發現車子已經嚴重鏽蝕損毀，提告求償44萬元。一審判全數賠償，上訴至高雄高分院，法官考量該車仍有殘值，雙方也同意按照廢鐵價格計算，判黃男應賠償凌男34萬元定讞。

凌男2012年將14年老勞斯萊斯交給黃男修繕，過程中發生糾紛，黃男便將車子扣留在保養廠。2015年凌男提告要求返還車子，2019年間聲請強制執行後才拿回車子。

但凌男到現場要取回愛車時發現，車輛因為多年沒有發動、保養，許多部位早已生鏽、掉漆、變形、損壞，更無法發動上路，估算汽車殘值後，向黃男提告求償44萬元。

黃男當時辯稱，雙方因糾紛導致委任契約終止，他對該車沒有保管義務。該車在2012年進廠時就已經老舊不堪，後來的損耗是正常的折舊現象，不能怪罪於他，但一審法官最後仍判黃男須賠償44萬元。

黃男不服上訴，高雄高分院法官認為，黃男將車子停在工廠裡，而工廠平時會進行「酸洗作業」，會產生很多揮發性化學污染物，從照片可看出，黃男保養廠的鐵皮屋頂有明顯的烤漆剝落現象。

陪同凌男去取車的的林姓員工則證稱，2015年時跟隨法院執行人員、警察到保養廠時，發現車子停放的地方非常髒亂不堪，走過去身上都是灰塵，空氣中也充滿化學粉塵味道，而且車子沒有用布遮住，看到時發現外觀已經生鏽，車體上也覆蓋了厚厚的灰塵。

法官認為，黃男沒有將車子與工廠作業區隔開，也沒有用布遮蔽車子以防止空氣中的化學粉塵侵蝕，顯然沒有盡到保管的責任。黃男無權佔有的行為，並沒有因為查封而改變。考量該車仍有一定的殘值，雙方也同意按照廢鐵價格計算殘值，最後判黃男應賠償凌男34萬元確定。