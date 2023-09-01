勞動基金運用局今天公布7月收益，截至7月底勞動基金評價後收益數為6254.2億元，收益率11.36％，光7月單月收益數為1544.4億元，但基金局提及，中國大陸進出口持續衰退及金融地產業面臨危機，將衝擊經濟復甦力道並為市場埋下隱憂。

基金局指出，新制勞退基金規模為3兆8579億元，收益率11.24％；舊制勞退基金規模為1萬55億元，收益率13.12％；勞保基金規模為8783億元，收益率12.61％；就保基金規模為1608億元，收益率1.87％；勞職保基金規模為357億元，收益率0.84％;積欠工資墊償基金規模為165億元，收益率4.72％。國民年金保險基金規模為5154億元，收益率為12.34％；農民退休基金規模為115億元，收益率為10.37％。

基金運用局表示，7月份雖然全球經濟前景能見度依然偏低，但在通貨膨脹表現優於預期，市場樂觀看待升息壓力可望減輕，期待經濟將迎來曙光下，激勵金融市場震盪走升。

展望未來，基金局指出，國際貨幣基金於7月25日發布最新的世界經濟展望指出，因為新冠疫情不再視為全球健康風險，供應鏈壓力出現緩解，上調今年全球經濟成長預測值，由4月份的2.8％上修至3％，但也警告利率上升雖有助於抑制通貨膨脹，卻會為經濟活動帶來壓力，另外，俄烏戰爭加劇以及極端氣候引發的天災意外衝擊，將使通貨膨脹持續停留在高水位，可能會刺激央行進一步緊縮貨幣政策，使得金融市場面臨持續風險。

在國內方面，財政部8月8日發布112年7月出口值為387.3億美元，較上年同月減10.4％，並指出受到全球經濟面臨通膨、升息、俄烏戰事僵持、美中科技戰等不確定因素影響，使我國外貿仍承受壓力。

基金局認為，整體而言，全球通貨膨脹壓力逐漸趨緩，美國經濟數據亦顯示，經濟可望在通膨降溫之際仍保持韌性，然而總體經濟及需求仍相對保守，加上中國大陸進出口持續衰退及金融地產業面臨危機，亦將衝擊經濟復甦力道並為市場埋下隱憂。勞動基金運用局將密切關注全球政經情勢，積極建構多元穩健資產配置，以分散投資風險，並提升基金長期投資效益。