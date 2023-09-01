「（雅萬高鐵）開始施工後這條馬路就壞了，只要下雨就淹水，現在高鐵完工了也沒人來修」，西爪哇賓德村位於雅萬高鐵行經路段，村長抱怨，自高鐵施工後，聯外道路就因大型工程車進出而損壞，至今無人修繕。

賓德村（Bunder）村長魯斯馬納（Maman Rusmana）向中央社表示，這條路是當地村民每天通勤的路段，卻因高鐵工程車進出而變得凹凸不平。他說：「以前施工單位曾承諾會負責改善道路損壞問題，但根本沒有，身為村長，幾乎每天都有人來問我路何時會修，這實在讓人頭痛。」

魯斯馬納說，這條長30公尺的馬路是賓德村重要的聯外道路，過去從來沒出現裂縫，相當平整，直至雅萬高鐵施工後才出現許多大坑洞，只要下雨就會積水或淹水，人們必須等水退去後才能通行，過去更多次發生車禍。

他憤怒地說：「負責承攬雅萬高鐵的『印尼中國高鐵公司』（KCIC）之後就都沒和我們聯絡，我也不知道要去哪申訴。」

看著雅萬高鐵將完工通車，魯斯馬納很擔心工程人員撤離後，就沒人理會他們了。他說，使用聯外道路的三個村里共有400多戶居民，「我唯一希望的是，印尼中國高鐵公司能直接來這裡看看，瞭解這裡的情況」。

記者向印尼中國高鐵公司提出採訪要求，至截稿前尚未獲得回應。

除了道路損毀，魯斯馬納去年底也和村民走上街頭示威，抗議村裡11棟房子疑因雅萬高鐵的隧道工程地基被掏空而倒塌，他們多次抗爭，等了逾一年才與印尼中國高鐵公司達成重建房子的協議。

這些居民已算是相對幸運，有更多受到雅萬高鐵工程影響而損毀的房屋，因等不及賠償或補助，居民考量安全問題而自掏腰包修建。魯斯馬納說，他的村里有幾棟房子因高鐵施工時強烈震動而損壞，因擔憂安全居民只好用自己的錢修繕。

印尼環境討論會（WALHI）西爪哇辦公室執行主任梅基（Meiki W Paendong）向中央社表示，現在仍有多棟因高鐵工程受損的房子尚未修復，他說：「印尼中國高鐵公司多次使用爆破方式施工，導致居民房屋的牆壁出現裂痕，除了屋內受損，他們更擔憂土壤鬆動可能導致山崩。」

印尼環境討論會表示，印尼中國高鐵公司2019年開始在建造隧道時使用爆破方式施工，陸續造成共113間民宅損毀，大部分位於山坡上。這些居民多次投訴承包商及印尼中國高鐵公司，卻都未得到正面回應，也沒有獲得任何賠償。

梅基說：「居民的要求不多，只希望房子能修復，並對土地結構進行評估，若安全，修好就能繼續住下去，若不安全就應該協助搬遷。」

自雅萬高鐵2016年開始施工後，環保團體印尼環境討論會就緊盯該工程對環境造成的衝擊，他們指出，中國對雅萬高鐵的環境影響評估相當草率，且遲至2020年才針對運輸導向發展計畫（Transit Oriented Development，TOD）提出環境評估報告。

當時的環評報告指出，有超過103萬個家庭會受高鐵工程衝擊，包括生計減少等，但卻未提出有多少人會受到影響，僅預估當時已動工的萬隆德加魯爾車站（Tegalluar）有超過2000戶必須遷移。

有關遷移、徵地問題也常與居民爆發糾紛，像是帕達拉朗站（Padalarang）周邊的村裡，就有許多居民因印尼中國高鐵公司未提供足夠補償而拒絕搬遷。另外雅萬高鐵曾承諾蓋新的清真寺也因沒有經費蓋到一半就停工。

協助居民組織自救會的馬儒立（Maruli）曾向媒體指出，印尼中國高鐵公司會以不合常理的方式收購土地，要求民眾搬走，但卻只願意補償被拆除的房屋，「不願購買土地，只願意用租的」。

梅基批評，雅萬高鐵的環境評估根本不完整，房子受損問題都源於隧道工程，如今雅萬高鐵將完工，他希望政府不要不顧這些居民的權益，必須持續關注雅萬高鐵所造成的環境問題。

隨著雅萬高鐵10月投入營運，印尼政府向世界宣告東南亞首條高鐵通車，梅基知道在這時候要求政府及印尼中國高鐵公司正視環境問題，可能不會被重視，但他仍無奈地說：「環境破壞會直接影響人們的生活，希望相關單位能立刻補救。」