62歲不老男神費翔最近復出拍電影，加入大陸神話片《封神第一部：朝歌風雲》，近期他單槍匹馬參加威尼斯電影節替新片宣傳。而一段他接受陸媒專訪的影片引來瘋傳，原來是費翔自曝有晚睡習慣，「越晚精神越好」，被主持人虧凍齡主因其實真實身分是吸血鬼。

費翔近日在電影《封神第一部：朝歌風雲》頂著招牌落腮鬍上陣，還有裸露上半身肌肉的鏡頭，給足粉絲福利，私下的費翔卻「萌味」十足，受訪時透露拍戲時被劇組聯合起來秘密慶生，他不好意思狂揮手，稱自己這把年紀不需要張揚。據《新浪娛樂》報導，他更透露自己愛晚睡，不在意工作被拖延到半夜才進行。

影片中主持人一開頭便對費翔致歉，稱因前面的工作拖延，導致與費翔的採訪被延後，費翔體貼說：「沒關係，我很喜歡夜裡，不著急，我是越晚精神越好」，凌晨3、4點再訪問也沒關係，被主持人笑說根本是吸血鬼，費翔也回：「差不多，其實我根本不見陽光」，並透露自己從小就愛熬夜，因為總覺得有100多件想做的事情。

費翔昨(8/31)曬出自己參加威尼斯影展的影片，說威尼斯影展很有情調，比坎城影展更隨意，想念《封神》的其他孩子，但因為大家都忙，所以這次只好自己一個老人家走威尼斯紅毯，有網友更爆料，費翔不僅獨自參加影展宣傳，還親力親為翻譯《封神》的英文字幕，讚他「可是史丹佛大學的高材生」，果然什麼都會。