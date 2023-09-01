解析海面密碼：獵風者衛星（Triton/Formosat-7R）上的GNSS-R技術（Youtube/國家太空中心 TASA）

台灣首枚自製氣象衛星「獵風者（Triton）」今年7月中從台灣運至位於南美洲法屬圭亞那的「圭亞那太空中心」，經過整備，預計搭乘亞利安航太公司（Arianespace）的VEGA火箭，將於台灣時間10月5日上午9時36分發射升空（法屬圭亞那當地時間為10月4日晚間10時36分），進入601公里的低地球軌道執行任務。

國科會表示，獵風者衛星搭載著結合台灣學研界所研發的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀(GNSS-R)」執行面風速觀測的任務，同時也將驗證10項由國內自行研發的關鍵元件與技術，研製過程有國內20家廠商共同參與，為我國產官學研界齊心努力下彌足珍貴的研發成果。

國科會提到，獵風者衛星未來將提供許多重要的數據，經由分析全球導航衛星系統經海面反射的訊號，判識海面波浪浪高，反演海面風速，補充目前較缺乏的海面風速資訊，為氣候科學研究與氣象預報做出貢獻。除了是氣象衛星，更是科學衛星。

國科會說明，本次獵風者衛星搭乘的火箭為Arianespace的VEGA火箭，這型4節火箭有效載荷重量為1500公斤、最高可將酬載送至700公里高度，已執行任務逾22次。

國科會指出，獵風者衛星預計於發射後約1小時抵達600公里高空，與火箭分離，並自動啟動姿態控制以穩定衛星，約5至6小時後與海外地面接收站通聯，11小時後經過台灣上空，與台灣的操控中心通聯。

至於獵風者衛星的英文名Triton，國科會介紹，源自希臘神話中海神波賽頓的兒子，祂握有三叉戟與海螺，每當吹響海螺就能駕馭風浪。獵風者衛星早期屬於福衛七號計畫的衛星之一，原名為FORMOSAT-7R (Reflectometry)，因許多國際資料已採用該代號，因此沿用FORMOSAT-7R的代號。

為使國人充份了解獵風者的衛星任務，國科會責成國家太空中心（TASA）同步在YouTube頻道公布解說獵風者原理的3D動畫影片，讓國人對這枚氣象／科學衛星有更進一步認識。

國科會說，從TASA製作的獵風者原理3D動畫影片，可瞭解獵風者衛星的酬載GNSS-R如何蒐集GNSS訊號，及透過分析遲延都卜勒特性、根據訊號強弱判斷海面風速的處理流程。獵風者任務軌道屬於太陽同步軌道，能全球覆蓋，主要觀測的範圍集中太平洋、印度洋、大西洋的低緯度帶，這也是劇烈天氣生成的區域，對於天氣觀測、甚至瞭解颱風形成，都可望有許多幫助。