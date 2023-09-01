大陸選秀節目《中國好聲音》近期深陷賽制不公、涉霸凌李玟等爭議，目前已停播。曾在該節目第三季拿下殿軍佳績的大陸女歌手秦宇子，近日受訪爆料《好聲音》的黑料以及導師那英曾頻賞她冷眼。

李玟生前控訴《中國好聲音》賽制不公、欺負她的音檔曝光後，引發外界群情激憤，大陸男歌手海鳴威還發文爆料：「最黑就是兩姊妹，一個製作人一個導師，不簽約就別想晉級，下面選角小導演問選手一個轉身收幾十萬的不計其數。」雖然他未明講是誰，但網友猜測可能是那英和姊姊那辛，目前那英的工作停擺，請辭9月的上海春浪音樂節活動，又延期10月的澳門演唱會。

那英曾擔任《中國好聲音》導師。（圖／微博@那英工作室）

秦宇子曾在《超級偶像》踢館賽PK掉金曲歌后艾怡良，後來參加《好聲音》第三季，導師齊秦為她轉身，更收她為徒。近日傳出齊秦轉椅費要價1100萬人民幣（約台幣4800萬元），秦宇子受訪回應，根據《三立新聞網》報導，秦宇子稱只知齊秦的商演價碼，不透露數字，僅說「這是不會變的」，而她當年參加《好聲音》時，頻遭那英賞冷眼，兩人個性不對盤，從未說過話。秦宇子挺進前4強後婉拒9年合約，最後在賽事中首位被刷，秦宇子雖感到不公但不意外，並爆料其他人簽約後下場都很慘，工作機會少、不能跟別人合作、歌曲版權都歸節目，若反悔還得付解約金。

秦宇子變曲風挑戰周董《安靜》 動靜皆宜冠軍相十足中國好聲音140930 最新花絮藍天下浙江衛視官方網站浙江衛視新媒體

事實上，齊秦加入《好聲音3》後，成為轉身率最高的導師，高達75％，曾被那英調侃，齊秦事後受訪說，他擔心好的聲音沒人轉身就要離開，會很可惜，所以每次都率先轉身；齊秦也提到他用「星座」跟學員交朋友，不斷問「你是什麼星座」，藉此幫學員放鬆心情，也是了解他們的好方式。

34歲秦宇子從小單親，由媽媽撫養長大，本來打算早點結婚，但談了幾段戀愛都受傷，漸漸變得像媽媽一樣，即便內心在脆弱也要擺出外表堅強的樣子，她期許自己當個獨立自主的新女性，更考慮不婚。而她最近在《MUSIC MAKER 音樂主理人》獻唱《我是花蓮》PK NIO，受到評審及網友大力讚賞，不過評審陳珊妮指出秦宇子雖唱得很厲害，但有一點做作，最終兩人打成平手，秦宇子與NIO皆進入晉級名單。