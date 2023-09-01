越來越多人知道骨質密度的重要性，就怕骨質疏鬆造成骨折，引發一連串臥床、肺部感染等致命問題，醫師表示，預防骨鬆只補充鈣質不夠，還需要補充維生素D，來幫助人體吸收鈣質，除了多曬太陽外，飲食可多攝取鮭魚、鯖魚、香菇、蛋黃等。

林口長庚醫院風濕過敏疫科在其臉書粉專表示，維生素D是「鈣質的搬運工」，若要預防骨質疏鬆，除了補充鈣質外，還要補充維生素D。飲食方面，建議補充鮭魚、沙丁魚、鯡魚、鯖魚等魚類；另香菇、蛋黃也含維生素D。

醫師表示，除藉由食物中攝取維生素D外，人體經過曬太陽也可自行合成維生素D，是唯一人體能夠自行製造的維生素。

營養師戴岑樺也曾表示，維生素D及鈣質與骨骼健康、人體的免疫系統密切相關。就維生素D而言，外出日曬每天20~30分鐘，或是食用曬過太陽的香菇，都可大幅提升維生素D的攝取。

醫師提醒，台灣50歲以上成人每日鈣建議攝取量至少1000毫克，維生素D3的攝取量則需600IU。若擔心攝取不足，也可食用鈣片、維生素D補充品，但民眾在服用補充品前，務必詢問主治醫師、藥師或營養師的建議。