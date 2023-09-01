●荷蘭半導體設備大廠、「光刻機之王」艾司摩爾（ASML）證實陸媒報導，稱該公司確實已經獲得荷蘭政府許可，到今年底仍將向中國客戶出口部分先進的製造設備。

其發言人表示，到2023年結束前，艾司摩爾將可以繼續交付NXT:2000i以及更先進的深紫外光（DUV）產品。這些半導體製造設備自9月1日起就已經納入出口管制。該發言人並表示，客戶們了解相關出口規定，因此他們知道從明年1月1日起，艾司摩爾不太可能獲得向中國出口這些設備的許可。

根據與美國達成的協議，荷蘭政府在6月宣布新規，要求艾司摩爾必須取得政府許可才能出口一些最先進的技術。DUV光刻機是艾司摩爾第二先進的半導體製造工具，僅次於極紫外線（EUV）設備，截至目前為止，該公司從未將EUV賣給中國客戶。

●美國勞工部公布，上周（截至8月26日）初領失業給付人數周減4000人，為22.8萬人，少於市場預期的23.5萬人。上周初領失業金人數4周均值為23.75萬人，周增250人。截至8月19日止當周，美國續領失業金人數周增2.8萬人，為172.5萬人，超出市場預期的170.6萬人。

●美國商務部公布，7月個人消費支出（PCE）價格指數年漲3.3%，符合預期。該指數被視為是聯準會偏好的通膨指標。排除波動較大的食品與能源價格後，7月核心PCE價格指數年漲4.2%，亦符合預期。7月美國個人所得月增0.2%，低於市場預估的月增0.3%。個人支出月增0.8%，高於市場預估的月增0.7%。

●周四美元指數尾盤漲0.48%，報103.59，8月累計上漲1.58%。分析師表示，數據反映美國經濟增長仍然穩健，通膨未必會進一步降溫，這給美元帶來提振。市場將靜待周五公布的美國8月非農就業數據，以取得更多有關聯準會利率走向的線索。

●美國7月個人消費支出（PCE）價格指數符合市場預期，這意味著聯準會可能在9月暫停升息，周四美國10年期債息持續回落，盤中一度跌4.5個基點，報4.079%，對利率較敏感的2年期債息跌3.6個基點，報4.848%。

●俄羅斯暗示OPEC+可能進一步減產，周四紐約期油大漲2美元或2.45%，收在每桶83.63美元；月漲約3%，為連續第3個月收高。倫敦布蘭特期油收漲1美元或1.16%，報每桶86.86美元，連漲第3天。

●受美元走升影響，周四紐約12月期金收跌7.1美元或0.36%，報每盎司1965.9美元。