至今為止只有64勝70敗的守護者，不過距離分區龍頭雙城僅有5場勝差，還是處在可追擊的範圍，所以為了補強戰力，1日守護者網羅了天使揮棄名單中的吉歐力托（Lucas Giolito）、羅培茲（Reynaldo Lopez）和莫爾（Matt Moore），厚實投手陣容。

吉歐力托和羅培茲職業生涯軌跡再度重疊，這已經是他們第3次手牽著手加入新東家，也是離開白襪後首度回到美聯中區。吉歐力托季中改穿天使戰袍表現掙扎，僅1勝5敗、自責分率高達6.89，守護者吸收吉歐力托，正好補上「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）遭DFA後的先發空缺。

守護者牛棚已經非常強大，團隊自責分率可以排在大聯盟第5，加入羅培茲和莫爾後能有更加可靠的肩膀可以依賴。羅培茲季初負擔白襪收尾工作，但適應的並不是太好，移出終結者位置後表現回歸正常，加盟天使的13場出賽，自責分率只有2.77。先發底的莫爾近2年轉型成功，104場牛棚出賽拿下2.21自責分率，守護者主力中繼左投不多，莫爾可能是3人當中幫助最大的新援。

但守護者極欲補強的應是打線部分，由於主炮之一的一壘手喬許奈勒（Josh Naylor）目前因傷高掛免戰牌，整個8月守護者僅有2成28團隊打擊率，僅能攻下101分則是大聯盟第5少。本季很可能是老教頭法蘭柯納（Terry Francona）的最後一個賽季，近年他健康因素頻繁來往醫院，守護者全力以赴爭取前進季後賽。